Marsala, un “Concorso di Idee” per la Riqualificazione urbana del Lungomare Boeo

L’Amministrazione comunale di Marsala ha avviato un “Concorso di Idee” per acquisire proposte di fattibilità finalizzate alla riqualificazione urbana del Lungomare Boeo, nell’ambito del progetto “Marsala Città della Pace”.

L’area interessata si estende dal tratto di costa antistante la Chiesa di San Giovanni fino al litorale con pista skateboard, in prossimità del lido Boeo. Il Concorso, promosso dal settore Pianificazione e Urbanistica, punta alla creazione di un masterplan che metta in risalto la bellezza paesaggistica e il valore storico del Lungomare Boeo, trasformandolo in uno spazio simbolico per l’accoglienza, la rigenerazione e il dialogo tra culture.

La commissione e i vincitori

La Commissione giudicatrice selezionerà le migliori tre proposte ideative presentate da architetti e ingegneri – anche in forma associativa – e potrà assegnare fino a due menzioni speciali per concorrenti junior (professionisti under 35).”. Gli elaborati dovranno essere presentati entro il prossimo 28 febbraio, secondo modalità e requisiti indicati nel bando consultabile nel sito del comune.

I progetti vincitori riceveranno i seguenti riconoscimenti:

1° classificato:10.000 euro

2° classificato: 5.000 euro

3° classificato: 2.000 euro

Menzioni junior (fino a 2): 1.000 euro ciascuna.