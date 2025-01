Bene confiscato alla mafia sarà utilizzato per le donne vittime di violenza: il Comune di Marsala pubblica un avviso

Il Comune di Marsala ha pubblicato un avviso per la gestione di un immobile confiscato alla mafia, ubicato in via Stefano Bilardello. Nel 2010 la struttura era stata affidata, con delibera della Giunta Carini, al Consorzio per la Legalità e lo Sviluppo che per la sua sede lilibetana avrebbe dunque potuto beneficiare di un ampio appartamento di 104 mq, cui si aggiungevano altri 32 mq al piano superiore e un terrazzino di circa 20 mq. Adesso, la Giunta Grillo ha deciso di revocare tale affidamento e di dare indicazioni diverse per l’utilizzo dell’immobile. Nello specifico, il bene in questione sarà assegnato a un’associazione no profit operante nel contrasto alla violenza di genere (casa protetta o centro antiviolenza).

L’immobile sarà concesso a titolo gratuito al soggetto che avrà ottenuto un punteggio superiore nella graduatoria finale, che sarà calcolato in base all’esperienza documentata dall’associazione, cooperativa o organizzazione che si candiderà alla gestione del bene e alla valutazione del progetto di utilizzo che verrà presentato.