Il Trapani pareggia a Picerno e scatena la reazione del presidente Antonini: “salteranno diverse teste. Li mando a giocare in giardino”

Il Trapani riprende il campionato con un pareggio a reti inviolate sul campo del Picerno, in una partita combattuta e ricca di tensioni, ma avara di emozioni decisive. Il match è stato segnato fin dai primi minuti da un gioco molto fisico, con numerosi falli e ben sei ammonizioni complessive, oltre all’espulsione di Rodrigo De Ciancio al 37’ per doppia ammonizione.

I granata in superiorità numerica per oltre un tempo

Nonostante la superiorità numerica, i granata non sono riusciti a sfruttare l’uomo in più per sbloccare il risultato.

La reazione furiosa del presidente Antonini



Per il Trapani, il pareggio rappresenta un’occasione mancata per avvicinarsi alle zone alte della classifica, soprattutto in considerazione dell’uomo in più per oltre un’ora di gioco.

“Abbiamo una squadra veramente senz’anima, del loro presidente questi giocatori non hanno un ca..o”.

Con queste durissime parole, il presidente del Trapani Calcio Valerio Antonini ha commentato il risultato

“A parte pochi giocatori – ha continuato il numero uno del Trapani Calcio – zero voglia di vincere, zero interesse, uno schifo assurdo. E pensare che anche con il volo Charter sono andati questi signorini.

“Serve una svolta subito o di teste ne faremo saltare parecchie da qui al 31 gennaio – aggiunge su X Antonini -. Ovviamente alle mie esclusive condizioni, altrimenti li metterò a giocare in giardino con mio figlio come disse a suo tempo un presidente più autorevole di me”.