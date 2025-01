Il Trapani si rinforza ancora: altri due acquisti per puntare in alto

La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Enrico Piovanello. Attaccante, classe 2000 e alto 174 cm, è cresciuto calcisticamente nel Padova con cui ha esordito nei professionisti nella stagione 2017/2018. Successivamente ha vestito le maglie di Bari, Catania, Imolese e Mantova. Piovanello ha militato le ultime due stagioni nella Juve Stabia con cui, nella stagione 2023/2024, ha conquistato la promozione in serie B.

Piovanello indosserà la maglia numero 27 e arriva a Trapani con la formula del prestito con con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

«Le ambizioni della società e la piazza mi hanno spinto a sposare questo progetto», ha dichiarato Piovanello. Sono stato fortemente voluto dal direttore e dal Presidente e non vedo l’ora di iniziare a giocare. Le mie caratteristiche? sono un esterno d’attacco, mancino, bravo a saltare l’uomo».

Marco Toscano ritorna a vestire granata

Arriva al Trapani Marco Toscano. Per il centrocampista, classe 1997, di origini trapanesi si tratta di un ritorno in maglia granata dopo aver conquistato la promozione in serie B nella stagione 2018/2019. Cresciuto nelle giovanili del Palermo ha indossato, tra le altre, le maglie di Siracusa, Entella, Virtus Francavilla, Gubbio, Casertana e Avellino.

Toscano, che si è già aggregato al gruppo, indosserà la maglia numero 25 e arriva a Trapani con la formula del prestito con diritto e/o obbligo di riscatto.

«Sono felicissimo del mio ritorno a Trapani» ha dichiarato Toscano. «Essere qui per me è un motivo di orgoglio. Non vedo l’ora di iniziare e dare il mio contributo a questa squadra. Sogno di scrivere un’altra importante pagina di storia di questa città e di questa società. Prendiamoci insieme grandi soddisfazioni».