La società FC Trapani 1905 comunica in una nota diffusa da suo ufficio stampa le cessioni di King Udoh e Andrea Marino. L’attaccante, classe 1997, in questa prima parte di stagione in maglia granata ha totalizzato 10 presenze e 2 reti. Udoh si trasferisce alla Triestina con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Marino ha collezionato 6 presenze nella prima parte di stagione. Arrivato in estate, il centrocampista si trasferisce al Lecco con la formula del prestito secco.