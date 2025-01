Basket, il Trapani vince a Reggio Emilia e resta in corsa per lo scudetto

Il Trapani Shark di basket a Reggio Emilia interrompe una imbattibilità che durava da 6 giornate e vince 109 a 73.

Gli esperti si attendevano una gara quasi proibitiva per i granata.

E dire che ci si attendeva un match equilibrato sia per motivi di classifica e per il fatto che la UNAHotel era apparsa, in precedenza, in grande spolvero. Invece il responso del campo è stato di tutt’altro avviso.

Gli Shark sono scesi sul parquet impegnati a non concedere un avvio esaltante ai reggiani che poteva far aumentare il tasso di fiducia e condurre il piano partita su binari più appropriati per gli ospiti. Invece a salire meritatamente sul podio sono stati gli uomini del coach Repesa sull’onda di una ola che il gremitissimo PalaIlio ha riservato ai vincitori. Raramente è stato concesso di assistere ad un feeling talmente intenso da far esplodere in un unicum un catino cestistico che consumava l’ennesimo sold-out.