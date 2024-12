Memorial Oriana Bertolino, al Palabellina emozioni nel ricordo della giovane atleta

Si è tenuta ieri, con enorme successo, la prima edizione del Memorial “Oriana Bertolino“, un evento che ha unito il mondo della pallavolo e il ricordo di una grande atleta e persona, Oriana – pallavolista e animalista – che morì tragicamente lo scorso 30 giugno in un incidente a bordo di un quad a Malta. Il Palabellina di Marsala ha accolto un pubblico numerosissimo che ha affollato le tribune per assistere a una giornata di sport e commozione. Le 4 squadre invitate si sono affrontate in un torneo che ha visto sfide emozionanti sin dalle prime battute. La prima semifinale ha visto trionfare le Oriana’s Friends, che si sono imposte per 2-0 sul Progetto Volley Marsala. Nella seconda semifinale, invece, le ragazze dell’ Erice Entello hanno superato per 2-0 le pari categoria del Marsala Volley , conquistando così l’accesso alla finalissima. La finalissima tra Erice Entello e Oriana’s Friends è stata una vera battaglia sportiva, con scambi mozzafiato, schiacciate potenti e recuperi spettacolari. Le due squadre hanno dato il massimo, ma alla fine sono state le ragazze dell’Erice Entello a laurearsi campionesse del torneo, conquistando la vittoria con grande merito. La gioia della squadra vincitrice è stata palpabile, ma anche la commozione è stata grande, soprattutto tra le ragazze che hanno vissuto questo evento con il cuore e la memoria di Oriana Bertolino.

Al termine della finalissima, sono stati assegnati i premi alle migliori giocatrici del torneo: Ilenia Pace e Chiara Ferro, che si sono distinte per la loro eccellente performance in campo, dimostrando grande talento e spirito di squadra. La giornata è stata segnata da un’atmosfera di grande commozione. Non solo per le emozioni vissute sul campo, ma anche per il ricordo di Oriana Bertolino, una figura che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta. Le lacrime delle giocatrici, degli organizzatori e dei presenti sono state un tributo a una donna che ha fatto della passione per la pallavolo e del suo impegno un esempio per tutti. A rendere possibile la realizzazione di questo evento, la mamma ed il fratello dì Oriana, Diego Maggio, presidente dei Lions Club Marsala, e a Big Mat Mediedil, quest’ultimo sponsor ufficiale dell’evento, che ha supportato con generosità e impegno il Memorial Oriana Bertolino. Con il cuore colmo di emozioni e con il ricordo di Oriana che continuerà a vivere nel nostro sport, l’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, per una nuova edizione di questo Memorial che ha conquistato tutti e che ci ricorda quanto lo sport possa essere un veicolo di valori, amicizia e unione.