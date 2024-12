Dieci anni di ProgettiAmo Marsala. Paolo Ruggieri: “Traguardo importante. Vogliamo contribuire all’elezione di un sindaco capace”

Dieci anni di vita per un movimento civico sono un traguardo importante. Alla luce di ciò, il fondatore Paolo Ruggieri ha radunato la comunità di ProgettiAmo Marsala, nei giorni scorsi all’Hotel Dome, per ragionare assieme sul passato e il futuro del movimento.

Qual è il bilancio di questi 10 anni?

C’è soddisfazione per quello che è stato fatto e tanta voglia di fare per l’avvenire. Nel tempo abbiamo dimostrato che il nostro movimento non è solo una lista civica, presentata alle amministrative del 2015 e del 2020, ma una comunità umana e politica. Abbiamo un nucleo fondante, rimasto integro nel tempo e contenuti in crescita, grazie all’impegno di cinque commissioni tematiche che stanno lavorando con costanza su ipotesi programmatiche da proporre al candidato sindaco che verrà. Dieci anni sono tanti, una longevità che pochi movimenti civici possono vantare. Al di là dei buoni risultati alle amministrative del 2015 e, soprattutto, del 2020, possiamo contare su due bravi consiglieri – Piergiorgio Giacalone ed Eleonora Milazzo – e su un gruppo che continua a crescere, con richieste di iscrizione e adesione. Domenica è stata una festa, con tanti interventi e il desiderio di condividere questo momento di gioia con i soci fondatori, i candidati delle amministrative, gli iscritti attuali. Fiduciosi di proseguire sulla strada intrapresa, forti del nostro operato e dell’esperienza, riteniamo di poter contribuire alle prossime amministrative. Nell’occasione abbiamo voluto ricordare anche due fondatori di ProgettiAmo Marsala, che non sono più con noi – Enrico Russo e Franca Buccellato – consegnando due targhe ricordo alle rispettive famiglie.

Che anno sarà per voi il 2025?

Abbiamo i nostri buoni propositi, fulcro di quello che speriamo possa avvenire nell’interesse di questa città. Per il prossimo anno, tra le altre cose, intendiamo insistere di più su aspetti culturali: c’è qualcosa che bolle in pentola e che riteniamo possa essere importante per città.

Come dovrebbe essere il prossimo sindaco, alla luce della delusione che avete più volte espresso nei confronti di Massimo Grillo?

Domenica abbiamo sorvolato su aspetti contingenti. Ma è risaputo che ci aspettavamo di più da questa alleanza, che per noi è stata una scelta leale e convinta. A un certo punto, si è rotto il rapporto fiduciario, per ragioni mai adeguatamente chiarite e su cui non voglio tornare. Il sindaco del futuro ci aspettiamo che sia una persona capace, competente, fresco di età ma con esperienza, potrebbe anche essere una donna. Ad ogni modo, oggi è difficile dire chi potrebbe essere. Abbiamo incontrato separatamente tre potenziali candidati, li abbiamo fatto parlare, interrogati su alcuni aspetti, due tra loro li abbiamo anche messi a confronto. Stiamo lavorando, l’idea è di cambiare registro. Sicuramente non c’è la volontà di sostenere un’eventuale ricandidatura di questo sindaco, che ha mancato di lealtà verso chi lo ha sostenuto, tradendo la coalizione con risultati discutibili: alcune cose sono andate bene, altre meno…Comunque, preferisco parlare di ProgettiAmo Marsala e delle nostre prospettive. Stiamo al gioco senza pretese e frenesie, sapendo di poter essere attrattivi.

Qualora ci fosse le elezioni provinciali dirette, ProgettiAmo Marsala parteciperebbe?

Le elezioni provinciali dirette sembrano una chimera: spesso sembrano vicine, poi vengono puntualmente rinviate. ProgettiAmo Marsala è in grado di esprimere una propria candidatura valida in una delle liste che verranno presentate nell’area politica a noi più vicina. Sulla città di Marsala, invece, intendiamo mantenere un profilo apertamente trasversale, senza escludere collaborazione con i partiti, che ove organizzati e propositivi.