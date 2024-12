Gli studenti del Liceo “Ruggieri” portano in scena la nostalgia al Teatro “Sollima” di Marsala

Squilla la campanella della prima ora e gli studenti del Liceo “Ruggieri” di Marsala, con zaino in spalla, libri aperti e/o dispense in mano, cominciano a muoversi concitatamente per andare … No, non in classe. Perché sono le 21.30 di venerdì 20 dicembre e siamo sul palcoscenico del teatro “Eliodoro Sollima” di Marsala, peraltro pieno in tutti gli ordini di posti.

E loro? Loro sono gli studenti del corso “Tutti in scena” del PN Estate, guidati dagli esperti Andrea Scaturro e Gianfranco Manzo.

Nel Laboratorio teatrale “Tutti in scena” la drammaturgia prende le mosse da un lavoro corale, in cui i partecipanti propongono attraverso monologhi le tematiche cui sono più sensibili nella fase adolescenziale che vivono. I pensieri dei ragazzi vengono poi filtrati dall’intelligente sensibilità artistica degli esperti, che li mettono a fuoco in un testo organico e ne creano una messa in scena attenta alla valorizzazione delle caratteristiche di ciascuno.

In “Nostalgia” sul palco del “Sollima” i ragazzi entrano in un imprecisato futuro e si proiettano in una rimpatriata tra ex compagni di scuola: da quel punto di vista, attraverso le amenità quotidiane condivise, narrano la faticosa metamorfosi da ragazzini ad adulti, la difficoltà a forgiare la propria personalità all’interno del gruppo dei pari.

“Il laboratorio teatrale come impostato dagli esperti Manzo e Scaturro – commenta la dirigente Fiorella Florio – è un contesto in cui i ragazzi si sentono ascoltati, hanno la consapevolezza di potersi esprimere liberamente. È anche il “luogo” in cui, anche grazie a tale autenticità di espressione, si condividono le emozioni e si creano amicizie durature. Stasera essere al Sollima ha avuto un ulteriore significato “nostalgico” per noi: ci eravamo stati l’ultima volta nel 2018, quando tutor del laboratorio era la cara professoressa Emilia Corda, “presente” nel ricordo ancora una volta”.