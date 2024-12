La Marsala Doc da Ribera ad Arezzo per chiudere l’anno podistico al meglio

E’ stato un finale di stagione col botto quello della Polisportiva Marsala Doc. Mentre, infatti, nell’ultima gara del Gran Prix regionale Fidal delle Mezzemaratone (Ribera) la squadra maschile si confermava al secondo posto assoluto, dietro la fortissima “Valle dei Templi” Agrigento, e dopo un precedente biennio vittorioso, alla Maratona di Pisa il giovane Michele Galfano faceva registrare una prestazione cronometrica davvero di grande rilievo: 2 ore, 44 minuti e 14 secondi. Naturalmente il suo nuovo primato personale, classificandosi 33esimo assoluto su oltre 1600 atleti al via. Ad accompagnarlo in terra toscana sono stati altri due Michele della Marsala Doc: Michele D’Errico e Michele Marino. Ed entrambi hanno brillato. D’Errico, per altro storico vice presidente della società capitanata dal presidente Filippo Struppa, ha tagliato il traguardo nei pressi della famosa torre pendente con il ragguardevole tempo (soprattutto se si considera l’età) di 3:25:26. E appena sette giorni prima, alla maratona di Catania 3 ore e 29 minuti e naturalmente primo posto di categoria (SM70). Felice anche Marino per aver chiuso la sua fatica ampiamente sotto la barriera delle 4 ore (3:55:45).

Molto più massiccia, ovviamente, alla Mezzamaratona di Ribera, dove il primo tra gli azzurri marsalesi è stato Pietro Lombardo, ormai un’altra bella realtà, con il tempo di 1 ora, 25 minuti e 37 secondi (20esimo assoluto e quinto nella sua categoria d’età). Sul percorso della cittadina agrigentina hanno, inoltre, brillato anche Damiano Ardagna (1:32:26), Enzo Lombardo (1:33:53), Thierry Maximilien Morgana (1:36:53), Antonio Pizzo (1:38:10), Gianpaolo Graffeo, Enzo Castiglione e Dario Stracquadanio, tutti arrivati con lo stesso tempo (poco più di 1 ora e 39 minuti). Hanno completato il successo di squadra Ignazio Monistero, Ignazio Cammarata, Fabio Caltagirone, Ignazio Abrignani, Francesco Angileri, Agostino Impiccichè, Pietro Sciacca, Francesco Croce, Giuseppe Mezzapelle, Nino Cusumano, Antonino Puglia, Pino Valenza, Matilde Rallo, Elvira Clemente, Nino Licari, Lara Saladino, Salvatore Bevilacqua e Anna Maria Gentile. E a proposito delle donne è da sottolineare l’ottimo quinto posto nella classifica generale femminile delle “mezze”. Nelle classifiche individuali di categoria, invece, tra coloro che verranno premiati sulla base dei sei migliori tempi (su 8 gare in totale) figurano Antonio Pizzo (SM60) e Matilde Rallo (SF50). E tra i “fedelissimi”, cioè chi ha corso tutte le 8 mezze, Antonino Licari ed Enzo Lombardo.

Infine, a portare il nome della Marsala Doc in giro per l’Italia è stato anche Leonardo Curatolo, che ha partecipato alla “Arezzo Trail Running”. La stagione agonistica della Polisportiva Marsala Doc si concluderà domenica mattina, 22 dicembre, con l’ultima prova del Grand Prix provinciale: e cioè la XXIV edizione del “Trofeo Podistico Garibaldino”, che da qualche anno ha ormai trovato la sua ideale collocazione come gara di cross all’interno del parco pubblico dell’ex Salinella di Marsala. In uno scenario, quindi, assai suggestivo tra la città e il mare.