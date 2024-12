Lombardo, Miccichè e Lagalla insieme con un partito politico

Il nuovo soggetto politico siciliano, promosso da Raffaele Lombardo (leader degli Autonomisti ed ex governatore della Sicilia), Gianfranco Miccichè (ex esponente di spicco di Forza Italia) e Roberto Lagalla (attuale sindaco di Palermo), è stato simbolicamente inaugurato in un hotel di Palermo. Nonostante il nome e il simbolo ufficiali non siano ancora stati definiti, si prevede che verranno annunciati tra gennaio e febbraio del prossimo anno. All’evento erano presenti numerosi esponenti politici siciliani, tra cui l’ex leader del M5S Giancarlo Cancelleri, oggi vicino a Forza Italia.

Raffaele Lombardo ha descritto il progetto come un “moltiplicatore” di esperienze civiche, politiche e professionali nel centrodestra, confermando l’appoggio al presidente regionale Schifani. Gianfranco Miccichè ha elogiato la serietà e lealtà dei promotori, sottolineando l’importanza del patto federativo tra gli Autonomisti e Forza Italia. Roberto Lagalla ha sottolineato lo spirito riformatore del movimento, mirato a valorizzare il talento civico ed elettorale in vista delle amministrative e delle regionali. Il nuovo movimento punta a consolidarsi nel panorama politico siciliano, rafforzando l’alleanza con il centrodestra e promuovendo una politica basata su esperienze territoriali e civiche.