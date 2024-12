Inaugurato a Palermo il Consolato della Lettonia

PALERMO (ITALPRESS) – Un ponte tra la Sicilia e Riga. A Palermo, apre i battenti il Consolato Onorario della Repubblica di Lettonia. A ricoprire l’incarico è l’avvocato Marco Castagnetta che nei mesi scorsi ha ricevuto l’exequatur dal Ministero degli Affari Esteri. “Cercherò di onorare questo prestigiosa funzione con impegno e responsabilità – ha spiegato il nuovo Console, Marco Castagnetta – il Consolato sarà un punto di riferimento per tutti, sia per i cittadini lettoni che avranno bisogno di aiuto, sia per tutti i cittadini siciliani e le imprese che vorranno conoscere più da vicino il nostro Paese”.

A Villa Niscemi, ha avuto luogo l’investitura ufficiale, a cui hanno preso parte il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l’ambasciatrice della Repubblica di Lettonia a Roma, Elita Gavele, la prima Segretaria dell’ambasciata, nonchè vicecapo missione, Aelita Cakure e il rappresentante dell’agenzia per gli Investimenti e lo Sviluppo della Lettonia, Guntis Rubins.

La visita della diplomatica lettone e della delegazione si colloca, infatti, in un più ampio quadro di incontri che ha visto coinvolti Regione, Comune, Camera di Commercio e Università nell’ottica di uno sviluppo programmato di attività volte al rafforzamento delle relazioni commerciali ed economiche tra la Repubblica di Lettonia e la Sicilia, con particolare attenzione alla promozione di scambi e opportunità di investimento.

“La cooperazione internazionale è di fondamentale importanza per lo sviluppo della nostra comunità – ha spiegato il sindaco Roberto Lagalla – con l’Ambasciatrice e il Console abbiamo discusso circa diverse possibilità di cooperazione che vanno da quella commerciale a quella economica e culturale. Il punto di partenza sarà un gemellaggio tra le due città”.

E sempre ieri pomeriggio, è stata la volta del taglio del nastro che ha inaugurato ufficialmente gli uffici consolari che si trovano in via Gabriele D’Annunzio, a Palermo. “Voglio ringraziare il Console e le autorità per l’accoglienza che ci è stata riservata e per aver aperto le porte della città al nostro Paese – ha spiegato l’Ambasciatrice Elita Gavele, nel suo discorso – sono molto soddisfatta del lavoro proficuo di questi giorni in Sicilia. Voglio augurare buona fortuna e buon lavoro al nostro nuovo rappresentante”. Alla cerimonia, erano presenti i rappresentanti del Corpo Consolare.

– foto ufficio stampa Corpo Consolare, da sinistra il Console, Marco Castagnetta, l’Ambasciatrice, Elita Gavele, ed il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla –

(ITALPRESS).