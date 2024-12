Milan-Stella Rossa 2-1, decide una zampata di Abraham

MILANO (ITALPRESS) – Un Milan non brillante festeggia una vittoria pesante nella fase a girone di Champions per 2-1 in casa contro la Stella Rossa, protagonista di un’ottima prova. E’ una zampata di Abraham quasi allo scadere a regalare i tre punti ai suoi. La prima occasione è per i padroni di casa e arriva al 14′. Morata recupera palla a metà campo e lancia Leao, il quale brucia il diretto marcatore in velocità, entra in area e va al tiro con il mancino ma Gutesa salva in corner. Tre minuti dopo, la difesa rossonera sbanda e lascia pericolosamente un pallone in area su cui si avventa Maksimovic, che con il sinistro centra in pieno la traversa a portiere battuto. Al 28′ Fonseca è costretto a inserire Chukwueze per Loftus-Cheek, vittima di un infortunio muscolare. Un minuto dopo, è Morata a uscire dal campo per un problema fisico. Al suo posto entra Abraham. Il neo entrato va vicino al gol al 32′, quando calcia a lato di poco una punizione dai 25 metri. Il primo tempo sembra indirizzato verso lo 0-0, ma al 42′ ci pensa Leao a sbloccare il match. Fofana pesca il portoghese con un gran lancio dalle retrovie, il numero 10 addomestica la palla in modo pregevole e batte Gutesa in uscita con un bel sinistro sotto la traversa. In pieno recupero, Leao verticalizza per Abraham che va al tiro in equilibrio precario, ma il portiere devia in corner. Si va al riposo sull’1-0. I serbi partono bene e ci vogliono le mani di Maignan per salvare in angolo un destro ravvicinato di Mimovic, ben smarcato da Ivanic. Dopo un forcing iniziale da parte degli ospiti, è Abraham a divorarsi il possibile 2-0 al 9′ quando, a pochi passi dalla porta, conclude a botta sicura addosso a un difensore precedentemente scivolato. Il Milan scherza con il fuoco e al 22′ subisce l’1-1. Musah perde una palla ingenua in una zona pericolosa e Radonjic, ex Torino, si sposta la palla sul mancino scagliando un bel tiro nell’angolino che diventa imprendibile per Maignan. I 7 volte campioni d’Europa attaccano in modo disordinato, ma al 42′ trova il gol vittoria. Chukwueze scodella in mezzo, il neo entrato Camarda si avvita bene di testa trovando pronto Gutesa a salvare sulla traversa, ma sulla ribattuta è Abraham il più rapido di tutti a ribadire in gol. A nulla valgono le proteste avversarie per una possibile spinta di Gabbia poco prima del tiro dell’inglese. L’assalto finale della Stella Rossa non sortisce gli effetti sperati e il risultato non cambierà più. Il Milan raccoglie così tre punti fondamentali e, a due giornate dal termine, si porta a una sola lunghezza di ritardo dai primi otto posti della classifica che garantirebbero l’accesso agli ottavi di finale di Champions.

