Incontro tra Camera di Commercio Palermo-Enna e Ambasciatrice della Lettonia in Italia

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi a domenica prossima Elita Gavele, ambasciatrice della Repubblica di Lettonia in Italia sarà a Palermo per una missione diplomatica di particolare rilievo. L’occasione principale della visita è l’inaugurazione ufficiale della sede del Consolato onorario della Repubblica di Lettonia a Palermo.

Tra gli obiettivi prioritari della missione diplomatica e dell’apertura del Consolato onorario, il rafforzamento e lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra la Repubblica di Lettonia e la Sicilia, con particolare attenzione alla promozione di scambi e opportunità di investimento.

In quest’ottica è stato organizzato un incontro di lavoro al Grand Hotel et des Palmes a cui partecipano i rappresentanti della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, tra i quali il vice presidente vicario Nunzio Reina, il vice presidente Giuseppe La Vecchia e la componente di giunta Maria Grazia Bonsignore.

Presente, tra gli altri, anche Guntis Rubins, responsabile dell’Ufficio di rappresentanza in Italia dell’Agenzia per gli Investimenti e lo Sviluppo della Lettonia, che illustrerà le opportunità di cooperazione economica tra i due Paesi. Presenzia l’incontro il console onorario della Repubblica di Lettonia in Sicilia, Marco Castagnetta.

“L’incontro rappresenta un’importante occasione per consolidare i rapporti istituzionali e per avviare nuove sinergie a beneficio dei nostri rispettivi territori”, dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna.

“Si tratta di un momento di grande rilievo per rafforzare il dialogo e la cooperazione tra la Repubblica di Lettonia e la Sicili – aggiunge il segretario generale Guido Barcellona – La Sicilia, grazie alla sua posizione strategica e al suo dinamismo imprenditoriale, è il partner ideale per sviluppare scambi internazionali e attrarre investimenti”, conclude.

– foto ufficio stampa Camera di Commercio Palermo-Enna –

(ITALPRESS).