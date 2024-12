Il marsalese Girolamo Lombardo, classe 2007, nato e cresciuto in contrada Strasatti, ha vinto 4 ori nell’importante competizione organizzata dalla Federazione nazionale Calciobalilla. Girolamo ha conquistato le medaglie rispettivamente nel Campionato nazionale semi pro assoluti, nel Campionato nazionale under 19, in quello semi-pro Under 19 assoluti e nel Campionato nazionale Under 19.