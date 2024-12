Bimba sopravvissuta a naufragio, trasferita nell’hotspot di Lampedusa

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Una bambina di circa 12 anni risulta al momento l’unica sopravvissuta ad un naufragio avvenuto nella notte a largo di Lampedusa.

“Il viaggio verso le nostre coste per una imbarcazione partita dalla Tunisia (Sfax) si è purtroppo interrotto nel cuore del Mediterraneo – spiega Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana -. Dalle prime ricostruzioni, a bordo ci sarebbero state circa quaranta persone. Solo una bimba originaria della Sierra Leone, dopo aver trascorso circa due giorni in acqua, è riuscita a portare a termine il viaggio che aveva iniziato con alcuni familiari. Dopo le cure al poliambulatorio dell’isola, la piccola è stata accolta all’hotspot di Contrada Imbriacola dove viene seguita dalla nostra equipe multidisciplinare”.

“E’ una notizia triste quella di oggi, che ci arriva a pochi giorni dalla Giornata internazionale dei migranti e, soprattutto, dalle festività natalizie. Gli Operatori e i Volontari della CRI impegnati nel centro di Lampedusa stanno dando conforto a questa bimba e la stanno supportando con tutta la loro Umanità nell’affrontare questo difficile momento”, sottolinea il Presidente della CRI.

Dall’1 giugno del 2023, giorno in cui la Croce Rossa Italiana ha iniziato a gestire l’hotspot di Lampedusa, ad oggi sono circa 123.300 le persone migranti accolte nel centro di Contrada Imbriacola, che ospita attualmente 570 persone.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).