“… Oltre l’estate… il Natale”, a San Vito un ricco cartellone di eventi

A San Vito Lo Capo torna “… Oltre l’estate… il Natale”, un cartellone di eventi e attività promossi dal Comune in collaborazione con le Associazioni, gli Operatori turistici, le Parrocchie, le Scuole, del territorio. Dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, in paese e nelle frazioni di Macari e Castelluzzo, sono in programma degustazioni, spettacoli, animazioni, laboratori, giochi, intorno al grande Presepe di Sabbia anche quest’anno allestito in Piazza Santuario. L’opera, scenografica e di grande formato, è stata realizzata dagli artisti Sergi Ramìrez e Montserrat Cuesta di Arenas Posibles, azienda specializzata in sculture di sabbia con sede in Spagna, insieme a Roma Shurubkin, scultore ucraino. Rilevanti anche il bel Presepe monumentale, allestito dalla Parrocchia di San Vito all’interno della Stalla del Santo, e i preziosi Presepi del Museo del Santuario, che possono essere visitati tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 22.00, e nelle domeniche e nei festivi anche dalle ore 11.30 alle ore 13.00.

Il Presepe di Sabbia e quelli del Santuario, hanno dato il via alla manifestazione. Una novità di queste festività sono i Mercatini di Natale, aperti dal giovedì alla domenica e nei festivi dalle ore 17.00 alle 22.00: le casette si trovano in Piazza Santuario, e, insieme agli alberi addobbati, completeranno l’atmosfera natalizia del centro di San Vito Lo Capo. Un’atmosfera che si vivrà anche a Castelluzzo, in Piazza Don Vito Barraco, dove verrà messo in scena, per la prima volta, un Presepe Vivente che verrà inaugurato sabato 28 dicembre e sarà aperto anche domenica 29 e, nuovamente, sabato 4 e domenica 5 gennaio, dalle ore 17.30. Tanti appuntamenti a tema, dunque, inframezzati e valorizzati da degustazioni di dolcezze e tipicità, spettacoli teatrali e concerti di musica sacra, gospel e pop, tornei sportivi, esibizioni di scuole di danza, animazioni per bambini, laboratori di riciclo artistico, musicali, gastronomici, sfilate bandistiche e dixieland, zampognari, ecc.

La manifestazione si concluderà il 6 gennaio, con il volo della Befana e il Concerto dell’Epifania in Santuario. “Abbiamo voluto mettere in atto un programma ricco e vario, pensato per i residenti ma, anche, per i visitatori, perché San Vito Lo Capo può e deve essere una meta interessante e “appetibile” anche durante le festività natalizie. – afferma il Sindaco, Francesco La Sala – Questa è la seconda edizione di “… Oltre l’estate… il Natale” e riteniamo di essere riusciti a mettere a punto, grazie al nostro impegno e alla collaborazione di tutti, una manifestazione di tutto rispetto che merita un posto di rilievo tra le tante del territorio trapanese“. Il programma alla pagina Facebook del Comune di San Vito Lo Capo.