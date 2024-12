Marsala, gli abitanti del Borgo Misilla innalzano un albero di Natale di 6 metri

Continua il progetto Borgo Misilla a Marsala, tutti gli esercenti della zona hanno sposato l’iniziativa di adornare con i loro loghi un grande albero di Natale alto oltre 6 metri e posto al centro dello stesso borgo, la singolare iniziativa ha permesso ad oltre cinquanta commercianti del Borgo di augurare a tutti i clienti un buon Natale e un felice anno nuovo, tutto il comitato ringrazia gli stessi commercianti, fondamentali per la raccolta fondi permette di sostenere tutte le iniziative in programma. Continua il progetto di rinascita e di rivalutazione di una borgata pregna di storia, a breve sono previste altre iniziative, dal portare gli anziani all’estero per fare conoscere il mondo al visitare luoghi di sofferenza e portare un sorriso ai più fragili, non per ultimo sono stati avviati dei contatti per gemellaggi con altri borghi Europei.

Il direttivo, con una nota stampa, ringrazia gli organi di stampa e tutti i sostenitori del progetto.