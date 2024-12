Marsala Doc Fest: a Palazzo Fici storia ed enogastronomia si incontrano

Il 7 e 8 dicembre presso Palazzo Fici, in collaborazione con La Strada del Vino Marsala, sarà possibile fare un aperitivo con il Marsala: in degustazione i vini Marsala di 10 produttori in abbinamento a fingerfood realizzati per l’occasione dall’Enoteca della Strada del Vino. Un’occasione importante per apprezzare la contemporaneità e la versatilità del Marsala. Sarà un evento a numero chiuso, per info e prenotazioni contattare l’Enoteca della Strada del Vino Marsala.

Marsala Doc Fest 2024 – La Storia di un Vino Moderno

Il Marsala si presenta oggi sotto una veste sorprendentemente moderna, capace di conquistare nuovi stili di consumo senza mai perdere la propria anima autentica. Da vino da meditazione e da fine pasto, il Marsala si riscopre protagonista di momenti conviviali, perfetto per accompagnare aperitivi e piatti contemporanei. Dal 6 all’8 dicembre il MarsalaDocFest sarà l’occasione per apprezzare e promuovere il Marsala. Un vino contemporaneo e versatile, in grado di sorprendere attraverso nuovi stili di consumo. #UnexpectedMarsala sarà il file rouge di questi 3 giorni dedicati al Marsala. Il Consorzio ospiterà a Marsala giornalisti ed operatori del settore che saranno coinvolti in una serie di iniziative promozionali sul territorio. “Vogliamo rilanciare il Marsala non solo come vino protagonista delle tradizioni, ma anche come scelta moderna e versatile, capace di adattarsi a nuove occasioni di consumo e abbinamenti innovativi. – afferma Benedetto Renda, presidente del Consorzio – La nostra missione è preservare la tradizione, innovando per renderla accessibile alle nuove generazioni di consumatori.” Tre le degustazioni riservate agli ospiti: la prima riguarderà i vini base, che daranno origine ai nuovi Marsala, la seconda approfondirà la versatilità dei Marsala Vergine e Superiore dei produttori aderenti all’iniziativa, e la terza farà un salto nel passato, per scoprire i vini che hanno fatto la storia del vino più famoso al mondo. Diversi i momenti conviviali, dove i produttori avranno modo di incontrare gli ospiti e condividere con loro gli stili dei loro Marsala e le proprie esperienze.

Il consorzio Volontario per la Tutela del Vino MarsalaIl Consorzio Volontario per la Tutela del Vino Marsala associa viticoltori, vinificatori, piccole e grandi Cantine, con lo scopo di armonizzare gli interessi di tutti e di assicurare lo sviluppo della Doc, nel rispetto delle regole previste dal Disciplinare di produzione. Nel 2022, viene ricostituito il Consorzio e, per la prima volta nella storia del vino Marsala, è inserita all’interno della compagine consortile, l’intera filiera. Il Consorzio, divenuto in ergaomnes nel 2023, ha come scopo di controllare e promuovere la produzione di qualità profondamente legata al territorio di origine.

La Doc Marsala costituisce uno dei valori più importanti sul quale poter costruire un futuro per tutta la filiera vitivinicola, rappresentando il territorio nella sua interezza, promuovendo la contemporaneità, rimanendo fedele alla sua essenza.