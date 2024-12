Un calcio per ogni voce, scuole trapanesi e migranti promuovono lo sport inclusivo

La Cooperativa Sociale Badia Grande ha partecipato con due squadre al Torneo “Un Calcio per Ogni Voce”, organizzato dal Comitato Paralimpico di Trapani in collaborazione con Live Charity, Asd Trapani Calcio Femminile, Clomy, Sport e Salute, CONI, Endas e con il patrocinio dei Comuni di Erice e Trapani. L’evento, ospitato ieri al Complesso Sportivo Clomy di Erice, ha unito l’agonismo del calcio a cinque ai valori di solidarietà e uguaglianza, coinvolgendo oltre 300 giovani determinati a trasformare lo sport in uno strumento di uguaglianza e inclusione. La giornata si è articolata in due fasi: al mattino hanno partecipato le scuole, mentre il pomeriggio ha visto sfidarsi 14 squadre di Enti, Cooperative e Associazioni del terzo settore, tra cui Asp, Trapani Rugby, Unbroken, Croce Rossa Italiana, Clomy, Ordine degli Avvocati, Comune di Erice, Confcooperative, Live Young, Play District, Sportivamente, Badia Grande e Villa Betania. Gli incontri, diretti con passione dagli arbitri dell’AIA, sono stati intensi, coinvolgenti, ma soprattutto inclusivi.

La squadra del Clomy ha conquistato il primo posto, seguita da Play District, mentre Villa Betania ha completato il podio con il terzo e quarto posto. Il Comune di Erice, vincitore del premio Fair Play, ha dimostrato quanto l’impegno istituzionale possa fare la differenza. Un momento speciale è stato offerto dall’Handball Erice e dal Ceto Sacro Gruppo Ascesa al Calvario, che hanno distribuito panettoni, portando un tocco di festa, convivialità e inclusione. La mattinata ha visto sfidarsi squadre inclusive composte da ragazzi con disabilità, ragazzi normodotati e professori di 11 plessi scolastici di Trapani e uno di Marsala. Il primo posto è andato all’Istituto Alberghiero Florio di Erice, seguito dall’Industriale e dal Rosina Salvo. Il premio Fair Play, assegnato dal Panathlon, è stato conquistato dall’Ipsia e dalla Scuola dei Mestieri Progetto Europa. A rendere ancora più speciale l’evento, la Coldiretti ha offerto una merenda di pane e marmellata, un gesto semplice ma capace di scaldare il cuore dei partecipanti.