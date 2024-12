Jill Biden in Sicilia, tappa nel paese dei bisnonni

MESSINA (ITALPRESS) – Visita in Sicilia per la First Lady degli Stati Uniti, Jill Jacobs Biden. Nella base militare di Sigonella la consorte del presidente Joe Biden ha incontrando i parenti dei soldati americani. Come seconda tappa si è recata a Gesso, frazione di Messina, luogo di origine dei suoi bisnonni, Concetta Scaltrito e Gaetano Giacoppo. Quest’ultimo era emigrato negli Usa nel 1856 e fu raggiunto dalla moglie a Hammonton, New Jersey, nel 1889. Successivamente il loro figlio Domenico anglicizzó il cognome in Jacobs. A Gesso la First Lady è stata accolta da una folla festante e bandiere italiane e americane. “Welcome to Gesso, Jill” e “We love You. You will always have a home here” le scritte su due striscioni appesi ai balconi di piazza Sant’Antonio Abate, antistante l’omonima chiesa.

“Nel Vangelo Gesù dice che le città in cima alle colline devono splendere. La luce di Gesso risplende ancora in me. Più di 100 anni fa i miei bisnonni camminavano nelle strade di Gesso, parlavano con i loro vicini, guardavano le stelle. Nel ritmo di ogni giorno la loro vita è stata forgiata dai valori italiani, lealtà, duro lavoro e la convinzione che c’è un altro posto a tavola” ha detto Jull Biden. “Come molti della loro generazione, forti dei loro valori, ma anche in cerca di nuove opportunità, i miei bisnonni decisero di lasciare la loro patria per la promessa di un posto sconosciuto, e l’idea che non conta fa dove vieni, puoi trovare casa e un futuro negli Stati Uniti d’America. Hanno portato la luce della loro patria nella loro nuova nazione. Passo dopo passo, hanno costruito la loro vita. Giacoppa diventò Jacobs”, ha aggiunto. “I miei bisnonni non avrebbero mai potuto prevedere che la loro bisnipote sarebbe diventata la prima First Lady degli Stati Uniti di origine italiana”.

Jill Biden nel corso della sua visita a Gesso ha donato al Comune di Messina un agrifoglio europeo. “Spero che questo albero rimanga forte per le generazioni future, come simbolo delle radici e del nostro legame”, ha detto la First Lady rivolgendosi al sindaco di Messina Federico Basile.

