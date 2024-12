Il Trapani ufficializza l’esonero del ds Mussi con addebito disciplinare

La società Fc Trapani 1905 comunica che, in data odierna e come già era nell’aria, il direttore sportivo Andrea Mussi è stato sollevato dall’incarico ricoperto a partire dal mese di Giugno 2023. Allo stesso è stata anche formulata contestazione di addebito disciplinare. Pare che il club granata ora attenda Giuseppe Pavone, attualmente al Messina. Va ricordato che Mussi in un anno e mezzo di lavoro ha conquistato col Trapani Calcio una promozione in serie C e la vittoria della coppa Italia di serie D. Cosa sia accaduto ancora non si sa, ma di fatto sembra una frattura inconciliabile con i vertici societari.