Marsala: muore a 30 anni Giorgio Figuccia, si trovava all’estero

Nelle scorse ore, una notizia è giunta a scuotere la città di Marsala. Un giovane di appena 30 anni, compiuti lo scorso settembre, Giorgio Figuccia, è morto mentre si trovava all’estero, pare in Francia. Le forze di polizia del Paese, che si sono messi in contatto con i familiari, hanno dovuto comunicare la tragica notizia. Ancora ignote le cause del decesso, non si esclude un malore. Giorgio aveva lavorato per anni al nord per poi partire all’estero per fare diverse esperienze. A piangerlo in queste ore, i familiari e gli amici.