Calcio Femminile: il derby tra Trapani e Marsala vede la vittoria delle lilybetane

Vittoria per le lilybetane al termine di Trapani Calcio Femminile – Virtus Femminile Marsala, gara valevole per la 5º Giornata di Campionato Eccellenza Regionale Femminile terminata 0-4 per le azzurre grazie ai gol di Alcamo, andata a segno due volte, di Bannino e di Caporelli. Stesso luogo e stesso avversario ma questa volta in Coppa Italia d’Eccellenza Femminile Regionale per il prossimo appuntamento delle marsalesi, attese infatti dalle granata alle 15:00 di mercoledì 27 novembre presso il campo “Misericordia” di Valderice per il Girone di Ritorno atteso dallo scorso 19 ottobre che decretò il ripetersi della sfida a data da destinarsi.

Tabellino di gara

Risultato: 0-4

Marcatori: Alcamo (M) (29’ pt), Bannino (M) (48’ pt), Caporelli (M) (8’ st), Alcamo (M) (15’ st).

Trapani Calcio Femminile: Liuzza (P), Pantaleo, Bircau (Pedone 15’ st), Bellomo, Genovese

(Ruggirello 10’ st), Piazza, Acabbo, Palma, Cammareri (Enea 28’ st), Catania, Nobile. Panchina: Angelo, Tiziano, Enea, Altese, Pedone (Provenzano 30’ st), Ruggirello, Provenzano. Allenatore: Tony Catania

Virtus Femminile Marsala: Barbara (P), Di Napoli (Nicocia 17’ st), Alcamo, Caporelli

(Musumeci 28’ st), Pisciotta (V) (Agate 19’ st), Termine (C), Bannino (Bahloul 41’ st), Sciacca,

Agozzino, Guzzo, Pipitone B. Panchina: Donato (P), Manuguerra, Musumeci, Agate, Nicocia, Giacalone (P), Bahloul. Allenatrice: Valeria Anteri

Arbitro: Cristoforo Flavio Maiorana sezione di Trapani

Ammonite: Pisciotta e Termine (M) (19’ st), Alcamo (M) (39’ st), Bannino (M), Bannino (M)

Campo da gioco: “Misericordia” Valderice