Marsala la Giunta decide di confermare le tariffe Imu per il prossimo anno

“Una decisione orientata alla stabilità fiscale e alla tutela delle categorie più deboli, che riflette la volontà politica di non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie e delle imprese”.

Lo afferma il sindaco di Marsala Massimo Grillo che ha deliberato la conferma delle aliquote dell’Imposta Municipale IMU 2025, già in vigore lo scorso anno. Conferma che riguarda si l’esenzione per l’abitazione principale (ad eccezione delle categorie catastali di lusso A/1, A/8 o A/9), sia quella per gli immobili non locati posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari. In un territorio a forte vocazione agricola come Marsala, viene inoltre ribadita l’aliquota azzerata per i fabbricati rurali a uso strumentale – finalizzati alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole. L’aliquota sui terreni agricoli, afferma una nota stampa diffusa dal comune lilybetano, applicata a Marsala è la più bassa tra i Comuni costieri e, comunque, tra le più basse anche a livello regionale. La proposta della Giunta è stata trasmessa al Consiglio comunale, che avrà il compito di deliberare definitivamente sulle aliquote. L’importo IMU 2025 dovuto va effettuato in due rate: la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.