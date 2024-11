Marsala furto di cavi elettrici sulla SP 24, al buio la zona Misilla-Paolini

Ammonta a circa 20 mila euro il danno causato al Comune di Marsala per il furto di cavi elettrici interrati lungo la SP 24, Misilla-Paolini.

Ne sono stati rubati circa 2 chilometri, dopo avere divelto i pozzetti d’ispezione. In quella strada era giunta in sopralluogo la squadra di manutenzione, allertata dagli Uffici che avevano segnalato un guasto alla pubblica illuminazione. L’Assessorato ai Lavori Pubblici, diretto da Ivan Gerardi, procederà ora alla denuncia alle Forze dell’Ordine e, subito dopo, dovrà reperire ulteriori risorse per fronteggiare questo nuovo atto delinquenziale.