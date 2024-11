Marsala: abbandono di rifiuti, sanzioni e sequestro di veicoli. VIDEO

Prosegue a Marsala il contrasto all’abbandono dei rifiuti nel territorio, al fine di evitare il formarsi di discariche abusive, nonchè assicurare igiene e decoro in città. Mentre sul fronte della prevenzione l’Amministrazione Grillo ha implementato il sistema di videosorveglianza (oltre 120 telecamere vigilano diverse zone, sia in centro che in periferia); sul versante della repressione si intensificano gli interventi della Polizia Municipale. Di recente è stato sotto osservazione il quartiere di via Istria dove il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti si rileva spesso, concentrandosi su alcune vie in particolare. Più volte distrutte le telecamere installate, alcuni giorni fa il nuovo impianto ha ripreso anche non residenti della zona nell’atto di depositare rifiuti. Dalla targa dell’auto, infatti, il Comando della Polizia Municipale diretto da Vincenzo Menfi è risalito ai proprietari cui infliggerà le conseguenti sanzioni amministrative, incluso il sequestro dei veicoli e – laddove sussistano i presupposti – anche la comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

