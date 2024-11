Marsala, intitolata una strada a Luca Frazzitta primo sindaco del dopoguerra

La Città di Marsala ha reso omaggio a Luca Frazzita, intitolando una strada – il tratto di via A. Diaz compreso tra via Sibilla e il Lungomare Boeo – al “primo sindaco di Marsala dell’Italia Repubblicana”.

Alla presenza di Autorità e Cittadini, di don Marco Renda – nonché della famiglia Frazzitta, il sindaco Massimo Grillo, nel ringraziare la Commissione Toponomastica ha avuto parole di apprezzamento per l’ex sindaco di cui fu pure alunno: “Un uomo corretto e rigoroso, un maestro di vita. Intitolargli una strada, significa anche esaltare il suo esempio di coerenza”.

Commosse le parole delle figlie Mirella e Maria Pia, che – con orgoglio – hanno ricordato il padre, il marito, il nonno affettuoso, deceduto nel 2008 all’età di 92 anni. Prima di chiudere la cerimonia, anche il ricordo dell’onorevole Stefano Pellegrino anche lui ex studente del professore Frazzitta.

Luca Frazzitta ricoprì la carica di sindaco per quattro mesi (da aprile a ottobre del 1946), prodigandosi per la ricostruzione della città dopo i bombardamenti dell’11 Maggio 1943. A tal fine, Frazzitta inviò una relazione all’American Relief for Italy (il testo originale è conservato nell’Archivio Storico Comunale), in cui descrisse minuziosamente i bisogni della popolazione marsalese.