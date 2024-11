Joe BlackDock e PVSCAL da Marsala al Tour Music Fest in finale a San Marino￼

Il duo di rapper Joe BlackDock e PVSCAL – nomi d’arte di Giuseppe Titone e Pascal Santoro – ha raggiunto un importante traguardo superando con successo le live audition del Tour Music Fest – The European Music Contest. Ora, i due artisti del collettivo RTF Music voleranno a San Marino per partecipare alla finale nazionale della categoria rapper, rappresentando con orgoglio la scena musicale di Marsala.

Joe BlackDock e PVSCAL non sono volti nuovi nel panorama musicale locale: si sono fatti strada con talento e determinazione, diventando figure di riferimento nel rap cittadino. Joe BlackDock a soli 13 anni si cimentava nelle battle di freestyle, influenzato dall’old school di Notorious B.I.G. e dalla trap internazionale. Con la qualificazione alle finali nazionali, i due puntano a un obiettivo ancora più ambizioso: accedere alla finalissima europea presso l’Auditorium Little Tony. La giuria sarà composta da grandi nomi del settore, tra cui Beppe Vessicchio, il rapper Ensi e Kara Dioguardi, giurata di American Idol. Scelti tra oltre 28.000 artisti provenienti da tutta Europa, il duo ha dimostrato la propria qualità con una performance ricca di flow potente e una capacità comunicativa convincente.

Se riusciranno ad accedere alla finale, avranno la possibilità di concorrere per premi prestigiosi: una borsa di studio al Berklee College of Music di Boston e un contratto da 10.000 euro. Le finali del Tour Music Fest si terranno dal 24 novembre al 1° dicembre e vedranno la partecipazione di oltre 600 artisti da 12 paesi europei. Joe BlackDock e PVSCAL saliranno sul palco il 27 novembre, pronti a dare il massimo per inseguire il sogno di una carriera musicale a livello internazionale.