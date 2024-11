Giustizia, Nordio “Separazione carriere? Auspico referendum”

ROMA (ITALPRESS) – “Separazione delle carriere? Ci arriveremo abbastanza presto, in prima battuta entro febbraio, poi vi sarà la seconda lettura e poi speriamo entro l’estate di arrivare all’approvazione definitiva. Se non ci sarà una maggioranza qualificata, e credo che non ci sia, andremo al referendum”.

Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ospite di “Cinque minuti”, Rai Uno. “Io auspico si arrivi al referendum” ha aggiunto “perchè su una materia così delicata ed importante è bene che il giudizio definitivo spetti al popolo italiano”.

