Comitato Sicilia Lnd in campo contro violenza sulle donne

PALERMO (ITALPRESS) – Lunedì 25 novembre 2024, il Comitato Regionale Sicilia della Figc-Lega Nazionale Dilettanti, presieduto da Sandro Morgana e da sempre sensibile a queste delicate tematiche, celebra a Ficarazzi (Pa) con una serie di eventi la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” con una interessante iniziativa denominata “In campo contro la violenza sulle donne”. Il ricco programma prevede: alle ore 16:30, presso la Sala Rossa del CR Sicilia, la rappresentazione teatrale della compagnia “Quarta parete”, dal titolo “Ancora in loop?” – libero adattamento da “Ferite a morte” di Serena Dandini, con la regia di Gabriele Carra; a seguire una Tavola rotonda alla quale interverranno: Luca Simoni, coordinatore Area Responsabilità sociale Lnd, “Cultura e sport per combattere la discriminazione di genere”; Cleo Li Calzi, docente di Leadership Università Lumsa, “E’ un problema di spogliatoio? Contro la violenza serve imparare a fare squadra”; Maria Giambruno, giornalista, “Linguaggio e stereotipi di genere: le parole che fanno rete contro la violenza”; Daniela Ferrara, docente UniPa e presidente Zonta Palermo Zyz, “Violenza di genere e discriminazione nello sport”; Sandro Morgana, presidente Figc-Lnd Sicilia, “L’impegno del Cr Sicilia in favore del calcio femminile”. Sarà, inoltre presente il Generale Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri Pastrengo. A moderare la giornalista Nadia La Malfa.

– Foto Ufficio Stampa Comitato Regionale Sicilia Lnd –

