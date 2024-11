Ponte Stretto, Salvini “Un giorno ci sarà? Siamo qui per questo”

ROMA (ITALPRESS) – “Dio non voglia che ci sia un terremoto, ma per come è stato studiato il Ponte sarebbe assolutamente resistente anche ad un terremoto drammatico. La politica riesce anche a litigare sull’ingegneria, ma da politico sono contento di aver messo i finanziamenti per fare quello che è necessario”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ad Agorà su Rai3. Il Ponte sullo Stretto un giorno ci sarà? “Siamo qui per questo”, assicura.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).