A Valderice attivo il nuovo servizio di pulizia stradale￼

A partire dal 12 novembre, il servizio di pulizia stradale nel Comune di Valderice sarà attivo ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 5 alle ore 7. Al fine di poter svolgere tale servizio è stato istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, nei giorni e negli orari sopra indicati, nelle strade del centro abitato, partendo da via Trapani (tratto compreso tra la via Cielo d’Alcamo e l’intersezione con la via Simone Catalano) e la via Vespri (tratto compreso tra la via Simone catalano e via Nicolò Renda).