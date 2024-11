Marsala vuole costituire Comunità Energetiche Rinnovabili, se ne parla a San Pietro

L’Amministrazione comunale di Marsala intende costituire Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio e, a tal fine, promuove un incontro per martedì prossimo – 12 novembre – per presentare alla Città le CER. Nel Complesso San Pietro, alle ore 15:30, i lavori saranno aperti dal sindaco Massimo Grillo, con relazioni introduttive dell’assessore all’Energia Francesco Marchese, dal presidente provinciale dell’Ordine degli Ingegneri Giovanni Indelicato e dal presidente del Collegio dei Geometri Francesco Parrinello. Gli aspetti tecnici saranno affrontati dal dirigente del settore Lavori pubblici Rosa Gandolfo e dal funzionario comunale Serena Pulizzi, nonché dall’Energy manager Guido Donato Mozer, dall’Esperto CER Gabriele Saija e dal progettista impianti fotovoltaici Gianni Sardo.

L’assessore Marchese afferma: “L’adesione alle Comunità Energetica Rinnovabile è aperta agli Enti territoriali, ma anche a persone fisiche e piccole imprese, nonché agli Enti del terzo settore e di protezione ambientale. Per questo invito tutti ad essere presenti all’incontro per rendersi conto delle positive ricadute delle CER in termini ambientali, economici e sociali”. Il Comune di Marsala intende contribuire alla costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili e, a tal fine – nel promuovere l’incontro del 12 novembre – chiama a raccolta cittadini, imprese, organizzazioni no profit e chiunque interessato a partecipare.