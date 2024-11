Un’escursionista tedesca scivola alla Riserva dello Zingaro, salvata dal soccorso alpino

Pochi giorni fa l’esercitazione da parte di tutta la macchina dei soccorsi alla Riserva dello Zingaro. Ieri un’altra caduta e una situazione di pericolo nello stesso luogo. Un’escursionista tedesca di 28 anni, originaria di Dresda, è stata soccorsa nella notte dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) all’interno della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, a Castellammare del Golfo. La donna si trovava in compagnia di altri cinque connazionali e stava percorrendo il sentiero che collega Cala Capreria al Museo della manna quando è scivolata, riportando escoriazioni, contusioni alle gambe e una sospetta frattura del ginocchio.

L’incidente è avvenuto mentre il gruppo di escursionisti tedeschi si trovava sul sentiero naturalistico. A causa delle lesioni riportate, la ventottenne non era più in grado di proseguire autonomamente. Considerando l’approssimarsi del buio, i compagni hanno richiesto l’aiuto di altri escursionisti presenti nella zona, i quali hanno prontamente allertato il personale della Riserva. Data la natura dell’intervento, che richiedeva competenze specifiche per il soccorso in ambiente impervio, il personale della Riserva ha immediatamente attivato il protocollo di emergenza contattando il Soccorso Alpino.