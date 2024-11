L’Under 17 del Marsala Femminile vince a San Cataldo￼

Una grandiosa prestazione quella della neonata categoria Under 17 azzurra guidata da coach Valeria Anteri, che ha debuttato e vinto allo Stadio comunale “Valentino Mazzola” di San Cataldo (CL) contro le ospitanti del Gloria Città di San Cataldo, riunite insieme al Palermo FC nel Girone A di Campionato Nazionale Under 17 Femminile. 78’ i minuti che hanno fissato lo 0-0 sul tabellone di una gara sbloccata infatti negli ultimi minuti del secondo tempo grazie al gol di Giulia Caporelli su assist di Altea Sciacca dal valore di 3 punti fondamentali per la prosecuzione della Fase Regionale della competizione. Per la 2ª giornata, la giovane selezione ospiterà il Palermo FC lunedì 11 novembre alle 15 presso il Campo Mokarta di Erice.