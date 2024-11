Soccorsi alla Riserva dello Zingaro, Aeronautica e sanitari si esercitano

Lunedì 4 Novembre scorso si è tenuta l’esercitazione SARALP per l’addestramento congiunto fra gli equipaggi di volo dell’82° Centro SAR di Trapani con il C.N.S.A.S. L’esercitazione ha visto impegnati 13 tra tecnici, medici, infermieri e istruttori del Corpo e una unità cinofila, nell’area della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro. L’assetto dedicato, un elicottero HH139B in dotazione al reparto, si è rischierato nella zona di operazioni, dove si sono tenuti i briefing preparatori all’attività, la predisposizione degli equipaggiamenti e tre missioni di volo per un totale di circa 5 ore di attività. L’equipaggio di volo dell’Aeronautica Militare e il personale CNSAS hanno simulato diversi scenari, dal soccorso di un infortunato in zone impervie grazie all’ausilio di una barella verricellabile, all’avioimbarco e aviosbarco di personale soccorritore per prestare aiuto a personale isolato.

L’esercitazione rappresenta l’occasione per gli equipaggi dell’Aeronautica Militare e gli operatori del Soccorso Alpino di consolidare le procedure congiunte, l’utilizzo e l’impiego dei mezzi di soccorso e la condivisione delle capacità operative, frutto dell’ottimo rapporto ultradecennale di collaborazione fra le due istituzioni, posto al servizio del cittadino e della salvaguardia della vita umana.