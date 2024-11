In Prefettura siglati i protocolli-sicurezza per tre comuni trapanesi: ci sono i fondi per la colmata di Marsala

Siglati in Prefettura i protocolli d’intesa tra la Prefetta di Trapani Daniela Lupo ed i sindaci dei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Trapani, in merito i progetti presentati dai tre enti locali nell’ambito della procedura in materia di sicurezza urbana indetta dal Ministero dell’Interno e finanziata con risorse a valere sul Fondo Unico di Giustizia. Si tratta di atti aggiuntivi ai “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” già sottoscritti in precedenza dalla Prefettura con gli stessi Comuni, ai sensi art.5 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48.

Le progettualità, ricevuto il parere favorevole del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, erano state approvate lo scorso mese dalla Prefettura U.T.G. di Trapani in quanto corrispondenti alle finalità dell’iniziativa ministeriale volta a favorire investimenti in misure e tecnologie capaci di promuovere la legalità, assicurando un presidio maggiore e più qualificato del territorio, lo sviluppo di programmi di rigenerazione urbana e la creazione di un sistema integrato di prevenzione e contrasto dei fenomeni delinquenziali. I tre Comuni della provincia destinatari della sovvenzione risultavano tra i 95 Comuni italiani invitati dal Ministero dell’Interno a presentare progetti aventi le finalità sopra riportate.

Le somme stanziate saranno erogate entro il corrente esercizio finanziario ed in particolare il Comune di Marsala, beneficiario di un un contributo di € 68.345,87 destinerà la sovvenzione alla rigenerazione di una zona degradata sita in contrada Casabianca, denominata “area di colmata”, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e legalità dell’area mentre i Comuni di Trapani e Mazara del Vallo, beneficiari rispettivamente di un contributo pari ad € 47.655,40 ed € 42.974,12, destineranno le sovvenzioni per potenziare le sale operative delle Polizie Municipali, anche tramite l’acquisto e l’installazione di particolari software e apparati tecnologici di video-sorveglianza urbana.

Sempre in materia di sicurezza urbana si inserisce la progettualità portata a termine in questi giorni da parte del Comune di Mazara del Vallo che, nell’ambito dell’iniziativa indetta nel 2022 dal Ministero dell’Interno a valere sul Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020, risultava beneficiaria di un finanziamento di € 250.000,00 per la realizzazione di un sistema di sorveglianza tecnologica composto da complessive 40 telecamere, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza del territorio e supportare le attività investigative condotte dalle Forze dell’Ordine.