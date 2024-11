Marsala: gli abitanti di via Lilibeo vivono “nel degrado”

Con una nota inviata al sindaco di Marsala, diverse decine di cittadini residenti nella zona limitrofa alla via Sibilla e in modo particolare nella via Lilibeo, rivolgono una petizione al primo cittadino in materia di decoro urbano. I firmatari chiedono che nelle due piazzette che insistono tra i palazzi della via, vi sia un servizio di spazzamento, pulizia e lavaggio che – come affermano – immotivatamente non avviene nonostante nelle limitrofe via Sibilla e via delle Ninfe, la pulitura viene effettuata. “Inoltre – ci dicono gli abitanti e firmatari della petizione – abbiamo chiesto di far asfaltare le piazzuole che ormai, come testimoniano le foto da noi scattate, sono diventate dei veri e propri punti di riferimento di chi abbandona la spazzatura. Ci siamo rivolti, con tanto di protocollo, all’Amministrazione comunale, lo scorso 12 aprile ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Siamo anche disponibili qualora fosse possibile, ad attivarci per l’assegnazione in comodato degli slarghi di cui potremmo, come residenti dei palazzi limitrofi, occuparci”.