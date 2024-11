Marsala: “alla cerimonia del 4 novembre non siamo stati invitati dall’amministrazione”

Con una nota stampa L’ANPI (l’associazione dei partigiani italiani) di Marsala comunica che”… poiché non abbiamo ricevuto l’invito insieme alle Associazioni combattentistiche da parte dell’Amministrazione Comunale per la cerimonia del 4 novembre 2024, che si è svolta nella città, di essersi recata nel pomeriggio alla Cappella ai Caduti per rendere il doveroso omaggio ai giovani soldati e ai partigiani che hanno sacrificato la loro vita per la LIBERTA’.

L’ANPI non poteva, certamente, mancare a questo appuntamento: ce lo impone la nostra coscienza, il ricordo di questi martiri-eroi, lo impongono il presente e il futuro, che ci vuole custodi del destino della nostra Nazione.

W le forze armate

W Italia