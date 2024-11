“La strada provinciale Salemi-Trapani è in pessime condizioni, il Libero Consorzio intervenga”

La strada provinciale Salemi-Trapani cosiddetta “di Tafele“, versa in pessime condizioni. Tenuto conto del fatto che tale strada viene percorsa giornalmente da centinaia di salemitani, sia essi agricoltori che nelle contrade percorse da detta provinciale hanno i loro fondi, sia da lavoratori dipendenti pendolari che si recano nel capoluogo. A causa della cancellazione delle Provincie, sostituite dai Liberi consorzi comunali gestiti da commissari nominati dalla Regione, è progressivamente venuta meno la possibilità di interlocuzione con tali enti ai quali compete la manutenzione di tali arterie. Così nota il consigliere comunale salemitano del gruppo misto Dario Verde che chiede al Consiglio comunale di mettere al voto una mozione al fine di richiedere al Libero consorzio comunale n pronto intervento di manutenzione sulla strada provinciale.

“Ricordo che una quota della Rc Auto viene riversata ai Liberi Consorzi proprio per gli interventi manutentivi sulle strade provinciali e quindi anche i soldi dei cittadini salemitani che abbiano in essere un contratto assicurativo per i propri mezzi a motore” sostiene Verde.