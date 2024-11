Lavori sulla A29 all’altezza di Santa Ninfa, limitazioni alla viabilità

Sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” Anas eseguirà un intervento di manutenzione programmata del piano viabile su un tratto della carreggiata in direzione Palermo in località Santa Ninfa (da km 89,950 al km 86,350) in provincia di Trapani. Per consentire lo svolgimento dei lavori, da giovedì 17 ottobre il transito in corrispondenza del cantiere sarà provvisoriamente regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Il completamento è previsto entro il 7 novembre.

