Belìce Business Summit, il 22 novembre un evento per professionisti del settore imprenditoriale

Il Belìce Business Summit è un evento imprenditoriale imperdibile che si terrà il 22 novembre 2024, dalle 17 in poi. Questo summit è stato progettato per imprenditori, professionisti e istituzioni, con l’obiettivo di affrontare temi strategici per il futuro delle imprese locali, tra cui gli strumenti finanziari a disposizione, la sicurezza sul lavoro, la sostenibilità e la digitalizzazione.

Al centro del dibattito ci sarà la “Transizione 5.0”, una tematica chiave per le imprese italiane. Questo piano, sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, offre una straordinaria opportunità per accedere a finanziamenti fino a 12,7 miliardi di euro tra il 2024 e il 2025. Attraverso crediti di imposta e finanza agevolata, le aziende potranno investire in nuove tecnologie per la trasformazione digitale, ridurre i propri consumi energetici e migliorare l’efficienza operativa, sfruttando anche impianti per l’autoproduzione energetica. Questi incentivi rappresentano un’opportunità concreta per aumentare la competitività e l’efficienza delle imprese, garantendo crescita sostenibile e innovativa.

Il Belìce Business Summit non è solo un’occasione di apprendimento: sarà un punto di incontro per imprenditori, esperti e innovatori, creando un ecosistema ideale per nuove partnership e collaborazioni strategiche. Un evento esclusivo, pensato per chi desidera migliorare la propria competitività e cogliere le opportunità di sviluppo che la Transizione 5.0 offre. Durante la serata, avrete l’opportunità di assistere a interventi di speaker di alto profilo, tra cui Pietro Agola (Sicurezza sul lavoro), Pietro Pisciotta (Fondo Perduto e Credito D’Imposta), Giampaolo Tumminello (Intelligenza Artificiale e tecnologie abilitanti), Giovanna Argenzio (Aspetti Legali della Transizione 5.0) e Rocco Mangiaracina (innovazione nel settore agricolo). Gli interventi saranno pensati per fornire strumenti concreti su come implementare tecnologie all’avanguardia e sfruttare i benefici delle agevolazioni finanziarie e del fondo perduto. La moderazione sarà affidata alla Prof.ssa Vania Stallone.

L’evento è promosso da due realtà imprenditoriali locali, nate dall’iniziativa e dalla passione di due giovani per il territorio: Sicilean, guidata da Giampaolo Tumminello, e Sikania Eco Services, fondata da Michele Di Natale. Queste startup incarnano la voglia di rinnovare e di creare valore in Sicilia, dimostrando come il Sud possa essere protagonista di una rinascita imprenditoriale. Non perdere questa occasione unica per scoprire nuove opportunità di finanziamento e far crescere la tua azienda con una visione moderna e sostenibile.

Sito www.belicebusinesssummit.it; per ulteriori dettagli e per iscrizioni. Per informazioni aggiuntive mail: info@belicebusinesssummit.it