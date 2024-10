Nuovo incidente sulla A29 Palermo-Mazara, si ribalta autocisterna

Ancora un incidente sulla A29 Palermo-Mazara. In direzione Trapani, nei pressi dell’aeroporto di Punta Raisi, un tir che trasporta autocisterne per il vino, guidato da un 27enne, è andato a tamponare un camion. Ad avere la peggio uno dei due conducenti trasportato al Villa Sofia.

Dopo l’impatto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale per gestire il traffico ed effettuare i rilievi per chiarire la dinamica.

La priorità per gli agenti della Polstrada e per i vigili del fuoco è stata quella di scoprire quale fosse il contenuto della cisterna per assicurarsi che non ci fosse per esempio del liquido infiammabile.