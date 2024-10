PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Rodri vince il Pallone d’Oro 2024. Al Theatre du Chatelet di Parigi, il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola – salito sul palco in stampelle a causa del recente infortunio – è stato proclamato vincitore dell’edizione 2024. Battuti i blancos Vinicius, Carvajal e Bellingham, tutti assenti come l’intera delegazione del Real Madrid. Nel 2023 trionfò per l’ottava volta in carriera Lionel Messi. “E’ una notte incredibile per me. Devo ringraziare moltissime persone per essere qui. Oggi è un giorno speciale per me, la mia famiglia e il mio Paese. Non dimenticherò i miei compagni di squadra, gioco nel club migliore del mondo. Grazie anche alla Spagna con cui ho vinto l’Europeo. E Carvajal, che ha avuto il mio stesso infortunio e meritava di essere qui. Questa è la vittoria del calcio spagnolo: lo dedico a chi non l’ha vinto come Xavi, Iniesta e Casillas. Un giorno al Villarreal pensavo di smettere, convinto fosse tutto finito e che quel sogno non fosse possibile. Mio padre mi ha ridato tutte le motivazioni”, ha detto Rodri.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).