Favignana, “troppi incidenti, servono più controlli nel picco estivo”

Con l’aumento delle presenze turistiche e dei flussi di traffico sull’isola, il gruppo consiliare “Egadi Meravigliose” torna ad accendere i riflettori sulla sicurezza della viabilità. Il capogruppo Francesco Sammartano, insieme ai consiglieri Maria Sinagra e Antonino Lo Iacono, ha presentato un’interrogazione indirizzata all’Amministrazione comunale per chiedere il potenziamento dei controlli stradali a Favignana durante i mesi di maggiore affluenza. Al centro del documento la richiesta di conoscere quali iniziative siano state già avviate per ottenere un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sull’isola, anche attraverso l’assegnazione temporanea di una radiomobile dell’Arma dei Carabinieri e di una pattuglia della Polizia Stradale dotata di autovelox ed etilometro.

Picco di presenze e di scarsa sicurezza

Secondo i consiglieri, nei mesi estivi Favignana registra un incremento esponenziale di residenti, turisti, biciclette, e-bike, scooter, monopattini e veicoli a noleggio, una situazione che rende la circolazione particolarmente critica lungo strade spesso strette e prive di banchine. Nell’interrogazione si evidenzia inoltre come, già nelle prime settimane della stagione turistica, si siano verificati gravi incidenti stradali, anche con esiti mortali. Tra le criticità segnalate anche il mancato rispetto del divieto di transito per i velocipedi nel centro storico, dove, secondo i firmatari, le violazioni sono ormai quotidiane e mettono a rischio soprattutto pedoni, anziani, bambini e persone più fragili. Problemi analoghi vengono riscontrati nell’area del porto, dove l’arrivo contemporaneo di numerosi visitatori genera situazioni di traffico caotico e potenziali pericoli.

Più controlli e forze dell’ordine

“La sicurezza stradale non può essere considerata un tema secondario, soprattutto in un periodo in cui l’isola accoglie migliaia di visitatori ogni giorno – dichiara Francesco Sammartano –. Il lavoro svolto dalle forze dell’ordine presenti sul territorio è encomiabile, ma riteniamo che, durante l’alta stagione, sia necessario un ulteriore supporto per garantire controlli più capillari e una maggiore prevenzione”. L’interrogazione chiede inoltre se il Comune intenda sottoscrivere protocolli operativi con le forze dell’ordine per intensificare i controlli sulla velocità, sull’uso del casco, sulla guida in stato di ebbrezza, sulla sosta irregolare e sull’accesso dei mezzi nell’area portuale. “Non si tratta di un’iniziativa punitiva, ma di una richiesta finalizzata a tutelare residenti e turisti. Una presenza più visibile delle pattuglie rappresenterebbe un forte deterrente contro i comportamenti irresponsabili e consentirebbe interventi tempestivi in caso di incidenti o situazioni di pericolo”, aggiunge Sammartano.

Quali misure nella zona del Porto?

Infine, i consiglieri chiedono all’Amministrazione quali misure intenda adottare per regolamentare il traffico nella zona del porto e entro quali tempi siano previsti interventi concreti, considerato l’imminente picco di presenze previsto tra luglio e agosto. L’interrogazione, per la quale viene richiesta risposta scritta e discussione nella prima seduta utile del Consiglio comunale, è stata trasmessa per conoscenza anche al Questore di Trapani, affinché possa valutare eventuali iniziative di competenza.