Furti di cavi di rame, denunciati due alcamesi per ricettazione

Due alcamesi sono stati denunciati dai Carabinieri della locale Stazione, dopo essere stati sorpresi in possesso di cavi di rame dei quali non hanno saputo fornire la provenienza.

Nel corso di attività di perquisizione, i militari dell’Arma hanno sorpreso un uomo all’interno di un box privato, intento a sguainare alcuni cavi elettrici al fine di ricavarne il rame.

Alla domanda dei militari circa la provenienza l’uomo avrebbe dichiarato di averli ricevuti dal un altro soggetto, che interpellato non avrebbe saputo giustificarne, a sua volta, la provenienza.

I Carabinieri stanno adesso cercando di capire, in base alle denunce di furto dell’ultimo periodo, da dove provengono i cavi di rame e se vi sono degli elementi di analogia rispetto altri episodi che si sono verificati nell’ambito della giurisdizione.