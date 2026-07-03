Il difensore marsalese Totò Maltese firma con la Nissa

Classe ‘92 e marsalese doc, il difensore centrale Totò Maltese firma il contratto per la stagione agonistica 2026/27 con la Nissa F.C., ambiziosa squadra di Caltanissetta, militante in serie D e affidata al patron Giovannone e al mister Di Gaetano. Il calciatore lilybetano proviene da due stagioni a Barcellona Pozzo di Gotto presso la Nuova Igea Virtus e vanta presenze in piazze quali Marsala, Licata, Trapani, Sancataldese, Acireale, con oltre 250 presenze in serie D. Esperienza, carisma e mentalità saranno qualità a disposizione per il gruppo biancoscudato, chiamato ad affrontare una stagione ricca di aspettative e obiettivi.