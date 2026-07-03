Misiliscemi, atto vandalico all’interno della sede comunale

Dopo l’atto vandalico all’interno della sede comunale di Misiliscemi, sul sito ufficile del comune interviene il sindaco della città del trapanese.

“Quello che si è verificato nella sede del Comune di Misiliscemi è un gesto vile e incomprensibile.- afferma il sindaco Salvatore Tallarita -. Sono stati divelti e danneggiati i sacchi contenenti conglomerato bituminoso destinato ai lavori di manutenzione delle nostre strade, con conseguente dispersione del materiale e danni al patrimonio comunale.

Non si tratta di un semplice atto di vandalismo: è un gesto che colpisce l’intera comunità, perché danneggia beni acquistati con risorse pubbliche, cioè con i soldi di tutti i cittadini. Ogni euro speso per riparare questi danni è un euro sottratto ai servizi e agli interventi di cui il nostro territorio ha bisogno.

Condanno con la massima fermezza questo episodio di inciviltà. A nome dell’Amministrazione comunale rinnovo l’impegno a continuare a lavorare con serietà e determinazione per il bene di Misiliscemi, senza lasciarci scoraggiare da chi pensa di poter ostacolare il lavoro svolto quotidianamente per la nostra comunità.Il rispetto dei beni pubblici è il rispetto di tutti noi”.