Trapani: si è spenta la professoressa Francesca La Commare

Lutto nel mondo della cultura trapanese. Si è spenta all’età di 86 anni la professoressa Francesca La Commare. Docente di lingua e letteratura inglese, ha insegnato per tanti anni al Liceo “Ximenes” di Trapani, dove si è fatta apprezzare per la preparazione e i metodi innovativi con cui ha contribuito alla formazione di tante generazioni di studenti. Dopo la pensione aveva collaborato con entusiasmo con la Libera Università “Tito Marrone”, continuando a trasmettere il suo sapere e a coltivare le sue molteplici passioni, tra cui quello per la poesia. Ha collaborato alla realizzazione del volume “Echi dialettali della vecchia Trapani” del notaio Giuseppe Di Marzo e a numerose pubblicazioni di autori locali, scrivendo prefazioni o contribuendo all’editing.

Lascia la figlia Lijia, il genero Vincenzo e i due nipotini, Giacomo e Alice, a cui ha dedicato con amore gli ultimi anni della sua vita.

I funerali di Francesca La Commare si terranno questa mattina, alle 12.30, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo ad Erice Casa Santa.